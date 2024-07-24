«Истек 15 июля»: адвокат Блиновской открыл неожиданный факт дела
Адвокат Елены Блиновской заявил, что срок по ее делу истек 15 июля текущего года
Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына
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С января 2024 года королева марафонов находится в СИЗО. Сколько еще будет длиться ее история?
Один из адвокатов блогера Елены Блиновской Булат Солтаханов заявил, что срок давности по делу о неуплате налогов истек в середине июля 2024 года, передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Королева марафонов попала под арест после того, как сотрудниками Федеральной налоговой службы был выявлен огромный долг блогера. Блиновская не выплатила 1,4 миллиарда рублей. В 2023 году началось расследование по ее делу. В то момент она находилась под домашним арестом. Позже, Елена нарушила предписание суда и ее перевели в СИЗО в начале 2024 года.
Адвокат нашел лазейку в деле. Оказалось, что срок давности для возможности предъявления обвинения истек девять дней назад.
«Срок давности по обвинению в отношении нашей подзащитной истек 15 июля этого года», — сказал адвокат.
Это значит, что максимальный период времени, в течение которого может быть начато судебное преследование после совершения преступления, закончился.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Екатерина Гордон заступилась за Елену Блиновскую.
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