Быстро уехала: Глюк’oZа после позора в Красноярске выступила на фестивале в Баку

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5 269 0

Глюк’oZа после позора в Красноярске выступила на фестивале Dream Fest в Баку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov; 5-tv.ru

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Артистка не стала прятаться от журналистов, но к диалогу не очень была расположена.

Певица Глюк’оZа (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова — Прим. ред.) после скандального концерта в Красноярске выступила на фестивале Dream Fest в Баку. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры первого выхода в свет артистки после неприятного инцидента.

Прилетела в город знаменитость накануне. Сделала она это тихо, не привлекая внимание. Певица всячески старалась скрыть свое лицо за бейсболкой и темными очками. Однако остаться инкогнито у нее не вышло. Ее узнали гости отеля, в котором она остановилась.

Переночевав в номере, она отправилась на фестиваль. На сцену Глюк’оZа вышла в длинном серебристом платье с завлекающим декольте. Она должна была исполнить три композиции, но спела лишь одну песню, а после поспешила удалиться. Она всячески старалась показать, что с настроением все в порядке. Но при этом вести диалог не готова не была.

«Спасибо за теплый прием. Хорошего вечера и фестиваля», — сказала артистка.

www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Глюк'oZa буквально шокировала зрителей появлением в нетрезвом состоянии на общегородском праздничном концерте в Красноярске в конце прошлой недели. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно — еле разговаривала, нелепо двигалась и трогала себя за интимные места.

Одна из зрительниц рассказала, что пришла на концерт вместе со своим девятилетним ребенком, но из-за поведения певицы на сцене они были вынуждены уже на третьей песне покинуть мероприятие. По словам женщины, ощущения от выступления Глюк'oZы были «мерзопакостными».

Сама певица позднее в своем блоге призналась, что переживает тяжелый период из-за смерти бабушки, поэтому на сцену вышла под действием прописанных ей антидепрессантов и снотворного. Именно этим якобы объясняется ее странное поведение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что налоговая заблокировала Глюк’oZе счета в нескольких банках.

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