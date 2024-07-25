«Внешнеполитический гений»: на Украине публично унизили Камалу Харрис

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Евгения Романова
Евгения Романова 89 0

Депутат Дубинский: офис Зеленского неудачно разместил Харрис на фото в Швейцарии

«Внешнеполитический гений»: на Украине публично унизили Камалу Харрис

Фото: Reuters / Jon Cherry

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Что не так сделал киевский чиновник Андрей Ермак на саммите в Швейцарии?

Размещение вице-президента США Камалы Харрис позади главы офиса президента Украины Андрея Ермака на общей фотографии, сделанной на саммите в Швейцарии, — свидетельство «внешнеполитического гения». Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене.

«Еще одно свидетельство „внешнеполитического гения“ Андрея Борисовича (Ермака. — Прим. Ред.), о котором почему-то умалчивает наша пресса — размещение вице-президента США Харрис на общем фото в Швейцарии так, чтобы она могла заглядывать в задницу Андрею Борисовичу», — написал он в Telegram-канале.

Как подчеркнул Дубинский, такая «позиция» является «гарантом успехов» на Украине. Именно таким образом и выстраиваются отношения с кандидатами в президенты международного партнера Киева, иронизировал депутат.

На групповом снимке участников украинского саммита в Бюргенштоке Ермак стоял на первом ряду слева от расположившейся в центре президента Швейцарии Виолы Амхерд. При этом Харрис находилась позади главы офиса лидера Украины.

Саммит по Украине проходил в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. На конференцию не прибыл президент США Джо Байдена, отказались от участия лидеры некоторых стран — Китая, Камбоджи, Бразилии и других, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Стоит отметить, что вице-президент США Камала Харрис покинула конференция достаточно рано. Как писал New York Post, она прилетала в Швейцарию «всего на несколько часов» и планировала завершить визит сразу после ужина лидеров вечером 15 июня. На саммите Харрис заменил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Харрис может дать отмашку США на войну с Россией.

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