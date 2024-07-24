«Даст отмашку»: на какой страшный шаг способна пойти Камала Харрис

Экс-разведчик Пособец: Харрис может дать отмашку США на войну с Россией
Фото: Reuters / Vincent Alban
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Почему вице-президента Штатов считают нестабильным человеком и с какими страшными событиями она ассоциируется в политическом пространстве?
Действующий вице-президент, возможный кандидат на выборах в главы страны от Демократической партии Камала Харрис может привести мир к масштабным войнам между крупными государствами. Об этом заявил бывший офицер разведки ВМС США Джек Пособец в интервью для журналиста Такера Карлсона.
«Если посадить такого человека (Камалу Харрис. — Прим. ред.) в президентское кресло, она даст отмашку на прокси-войну с Россией и Ираном, вероятно, прямую войну с Китаем. Кто знает, что произойдет дальше?» — считает Пособец.
По его словам, Харрис считают нестабильным человеком, а в политическом поле она ассоциируется с проблемами на американской границе и с конфликтом на Украине. За свою карьеру она также успела дать ряд интервью, на которых говорит о безумных вещах, подчеркнул эксперт.
В то же время издание Telegraph, цитируя слова источников из британского правительства, описывает Харрис как «не впечатляющего человека с отсутствием харизмы». Сопровождая главу США Джо Байдена в поездах в Британию, она полностью потерялась на его фоне и никому не запомнилась.
Байден 21 июля добровольно покинул предвыборную гонку. На свое место он предложил Камалу Харрис, кандидатуру которой успели раскритиковать эксперты из практически всех крупных стран.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какими двумя словами Харрис описал ее потенциальный противник Дональд Трамп.
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