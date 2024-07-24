«Даст отмашку»: на какой страшный шаг способна пойти Камала Харрис

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 51 0

Экс-разведчик Пособец: Харрис может дать отмашку США на войну с Россией

«Даст отмашку»: на какой страшный шаг способна пойти Камала Харрис

Фото: Reuters / Vincent Alban

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Почему вице-президента Штатов считают нестабильным человеком и с какими страшными событиями она ассоциируется в политическом пространстве?

Действующий вице-президент, возможный кандидат на выборах в главы страны от Демократической партии Камала Харрис может привести мир к масштабным войнам между крупными государствами. Об этом заявил бывший офицер разведки ВМС США Джек Пособец в интервью для журналиста Такера Карлсона.

«Если посадить такого человека (Камалу Харрис. — Прим. ред.) в президентское кресло, она даст отмашку на прокси-войну с Россией и Ираном, вероятно, прямую войну с Китаем. Кто знает, что произойдет дальше?» — считает Пособец.

По его словам, Харрис считают нестабильным человеком, а в политическом поле она ассоциируется с проблемами на американской границе и с конфликтом на Украине. За свою карьеру она также успела дать ряд интервью, на которых говорит о безумных вещах, подчеркнул эксперт.

В то же время издание Telegraph, цитируя слова источников из британского правительства, описывает Харрис как «не впечатляющего человека с отсутствием харизмы». Сопровождая главу США Джо Байдена в поездах в Британию, она полностью потерялась на его фоне и никому не запомнилась.

Байден 21 июля добровольно покинул предвыборную гонку. На свое место он предложил Камалу Харрис, кандидатуру которой успели раскритиковать эксперты из практически всех крупных стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какими двумя словами Харрис описал ее потенциальный противник Дональд Трамп.

Тема:
Выборы президента США 2024
24 июл
«Идеализм или темные силы»: США предупредили о начале революции
24 июл
Игра ва-банк: раскрыт следующий президент США
23 июл
«Напоминает переворот»: почему американцы подозревают, что Байдена нет в живых
23 июл
«Проворонили» покушение на Трампа: глава Секретной службы США подала в отставку
23 июл
«Это плохое сочетание»: Дональд Трамп двумя словами описал Камалу Харрис
23 июл
«Начнут топить каждого»: прогноз Таро на результат выборов президента США
23 июл
«Он зол»: в Германии считают, что Байден может нанести ядерный удар по России
23 июл
«Шекспировская драма»: на Западе назвали «победителя дня» событий в США
23 июл
Демпартию колбасит: Харрис уже набрала достаточно голосов для выдвижения
23 июл
«Тупость»: хоккеист Овечкин высказался о покушении на Дональда Трампа
+25° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
87.30
-0.48 95.46
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Подрыв машины во дворе на севере Москвы: главное к этому часу
11:52
«Филя, возьмешь мелочью?» — Успенская обратилась к Киркорову после решения суда
11:41
Осенний призыв: кто может получить IT-отсрочку от срочной службы
11:35
Французские спецслужбы заявили, что поймали российского шпиона
11:17
«Каша во рту»: главный невролог Минздрава назвал три основных симптома инсульта
11:14
«Даст отмашку»: на какой страшный шаг способна пойти Камала Харрис

Сейчас читают

Покушение на Трампа и «теория Заговора»
Российские Су-25 ударили по подразделениям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Смерть бабушки, травля продюсера, панические атаки»: Глюкоза объяснила странное поведение на концерте
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака