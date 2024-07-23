Смерчи и гигантские воронки: как непогода в Сочи нарушила планы туристов

В реках уже поднимается уровень воды, а в центре города затоплены улицы.

В Сочи сейчас закрыты пляжи. Вместо отдыхающих там замечены смерчи, гигантские воронки кружат почти у берега. Сегодня и завтра на территории курорта действует штормовое предупреждение. Вместо летнего зноя — ураганный ветер и сильнейшие ливни.

В реках уже поднимается уровень воды, а в центре города затоплены улицы. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Уходить вода не спешит. Все коммунальный службы этой ночью были подняты по тревоге. Ливень залпом прошел по всему курорту. Пока один район города начинал отходить от последствий, огромные лужи появлялись в другом.

Если не в реки, то точно в огромные ручьи превратились некоторые дороги. Пусть и ненадолго. Этого хватило, чтобы отдыхающие смогли искупаться по пути с пляжа в отель.

Русло пока еще справляется с бурным потоком, хотя стоит отметить, что реки наполнились водой буквально за считанные минуты. Такого сильного, хоть и непродолжительного дождя, город не видел несколько месяцев.

Смерч заметили в акватории Лазаревского района. Еще на нескольких участках возникла опасность возникновения воронок, заявили власти. Но поспешили успокоить жителей: на берег смерчи не выйдут. Тем не менее попросили отдыхающих ограничить выходы к морю.

Морская вода окрашивается в цвет грязи, которую выносит из рек. На всех пляжах Сочи объявлено штормовое предупреждение. И, хотя волнения на море все еще нет, по данным МЧС есть огромный риск возникновения смерчей.

По словам специалистов, смерчи — главная причина этого кратковременного потопа. Их формирования над морем все еще велико, а, значит, всю влагу, которую смерчи впитает себя в нескольких километрах от берега, они могут выбросить в ближайшие дни.