Вплоть до потери слуха: какими народными средствами нельзя чистить уши

Эти методы могут порвать нежную барабанную перепонку.

Чистка ушей или размягчение серы при помощи ушных палочек, спичек, скрепок и невидимок для волос, различных масел может привести к разрыву барабанной перепонки и потере слуха. Об этом в интервью изданию aif.ru предупредил врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Специалист объяснил, что лазить в уши чем-то обмотанным ватой категорически нельзя. Если человек чувствует зуд, боль, нужно разбираться с проблемой, а не пытаться почесать внутри уха.

С помощью ушных палочек можно лишь еще дальше протолкнуть серу, а также можно поцарапать стенки. Кроме того, метод очищения уха при помощи масла не поможет. Из-за сильных клеящих свойств таких масел липкой станет и перепонка, а также кожа слухового прохода.

А использование облепихового масла и вовсе покрасить кожу. Поэтому, обратившись к врачу, придется сначала отмыть ухо, что будет сделать затруднительно.

Также не стоит для чистки ушей пользоваться средствами на спиртовой основе. Барабанная перепонка очень нежная, поэтому такими средствами можно лишь иссушить и истончить перепонку.

Зайцев предупредил и об опасности использования ушных свеч. Ведь, если есть какое-то воспаление в ухе, которое самостоятельно не разглядеть, при нагревании разрыв перепонки произойдет мгновенно. А если у человека отит, да еще и с гнойным содержимым, то высок риск прорыва гноя, но в каком направлении — наружу или внутрь — это вопрос.

Находятся и те, кто капают в уши воск. Этот метод также крайне опасен. Поэтому не стоит рисковать слухов. Лучше за помощью, если она необходима, обратиться к квалифицированному специалисту.

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