Секреты первой планеты: в недрах Меркурия скрывается 18-киломеровый слой алмазов

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В недрах Меркурия скрывается 18-киломеровый слой алмазов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Такой вывод сделали ученые на основе данных НАСА и проведенных экспериментов.

Самая маленькая планета солнечной системы скрывает самые большие и космически-дорогие секреты! Ученые из Китая и Бельгии определили, что в недрах Меркурия может находиться почти 18-километровый слой алмазов.

Появился он из-за воздействия на ядро планеты огромных температур и давления. Такой вывод исследователи сделали, обработав данные с космического зонда НАСА и проведя ряд экспериментов.

Ранее 5-tv.ru писал, что космонавт раскрыл, что делать при встрече с инопланетянами. Герой России Олег Артемьев считает, что наткнувшись на внеземное существо нужно быстро доставать телефон и делать селфи.

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