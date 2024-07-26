Лгала уже давно: жители США предъявили Камале Харрис обвинения

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 56 0

YouGov: 92% избирателей обвинили Харрис в сокрытии информации о здоровье Байдена

Лгала уже давно: жители США предъявили Камале Харрис обвинения

Фото: www.globallookpress.com / Samuel Corum - Pool via CNP

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Тема:
Выборы президента США 2024

Представители демократов оказались с ними согласны, но не все.

Подавляющее число избирателей обвинили вице-президента США Камалу Харрис в сокрытии правды о состоянии здоровья Джо Байдена. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на результаты опроса одной статистической компании.

Согласно приведенным данным, 92% опрошенных людей заявили, что Харрис скрывала информацию об ухудшающемся здоровье американского лидера. Причем 68% избирателей посчитали, что вице-президент просто «предпочла ничего не говорить», хотя была максимально осведомлена о состоянии Байдена.

Стоит упомянуть, что левые не собираются обвинять своего кандидата в президенты. При этом 58% демократов все же возложили на плечи Харрис существенную вину в сокрытии информации о здоровье Байдена. Четверть опрошенных также полагают, что вице-президент знала о проблемах американского лидера, но лишь «немного».

Президентские выборы в США планируются уже 5 ноября этого года, а в августе состоится съезд Демократической партии — на ней должны утвердить выдвинутого кандидата.

Ранее 5-tv.ru писал, что после обращения Джо Байдена к американцам — многие заметили в нем не состыковки. Причем сама вице-президент Камала Харрис уже официально подтвердила свой статус кандидата в президенты США.

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