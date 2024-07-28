Во Владивостоке стартовал парад Военно-морского флота

На Дальнем Востоке уже начали праздновать День ВМФ.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Владивосток стал одним из первых российских городов, где начался парад в честь Дня Военно-морского флота. Праздник собрал более двух тысяч участников, а продемонстрировать всю мощь Тихоокеанского флота прибыло 39 морских судов различных классов. Посмотреть на военно-морской парад, несмотря на непогоду, пришли сотни местных жителей.
Праздничные мероприятия во Владивостоке стартовали в 10 утра по местному времени на водной станции Тихоокеанского флота. Кроме того, зрителей ждали выступления профессиональных военных оркестров — Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота, оркестра штаба Тихоокеанского флота, вокально-инструментального ансамбля «Черные береты».
Позднее вечером в городе будет организован праздничный салют, а также состоится военно-патриотическая акция «Тихоокеанская слава. Память и Победа!».
Ранее 5-tv.ru писал, что ВМФ России пополнится судами с самым современным оборудованием — от рейдовых катеров и судов обеспечения до минных тральщиков и фрегатов, вооруженных гиперзвуковыми ракетами.
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