«Грубо нарушил»: в РЖД обвинили водителя КАМАЗа в сходе поезда под Волгоградом
РЖД: водитель выехавшего на рельсы КАМАЗа грубо нарушил ПДД
Фото: © РИА Новости
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Не менее 100 человек пострадали в результате случившегося.
Водитель КАМАЗа грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД), из-за чего он столкнулся с пассажирским поездом в Волгоградской области. Об этом сообщает РЖД в своем официальном Telegram-канале.
«По уточненной информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом», — сообщили в компании.
Сообщается, что скорость поезда на момент столкновения с грузовиком составляла 65 километров в час. Машинист предпринял все необходимые действия, чтобы избежать удара, подчеркнули в РЖД. Более того, на переезде работала и сигнализация, которая предупреждала водителя о скором появлении поезда, напомнили в компании.
Среди прочего, местность перед переездом хорошо просматривается — более одного километра.
Как стало известно 5-tv.ru, по предварительным данным, пострадали около 140 человек, травмы также получил водитель грузовика. На месте работают оперативные службы.
Ранее 5-tv.ru показал видео последствий схода с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом.
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