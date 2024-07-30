Захарова заявила об упущенных Украиной шансах договориться с Россией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Захарова: Зеленский обменял козырное положение на ложные обещания Запада

Захарова заявила об упущенных Украиной шансах договориться с Россией

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Дипломат отреагировала на заявление президента Финляндии Стубба о «лучшем» переговорном положении Незалежной.

Россия долго искала способы спасти целостность Украины, однако в Киеве упускали все шансы и ухудшили свои позиции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она отреагировала на заявление президента Финляндии Александра Стубба, который в интервью Le Monde сказал, что сейчас наступает подходящее время для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, а Киев находится в лучшем положении для этого.

«Восемь лет Россия придумывала способы спасения целостности Украины, предложив формулу Минских договоренностей, согласно которой единство страны обеспечивалось бы вопреки существовавшим внутренним и внешним противоречиям», — написала Захарова в Telegram-канале.

По словам дипломата, президент* Украины Владимир Зеленский променял «по-настоящему козырное положение» Москвы на обещание Запада сделать его «покорителем России».

При этом с каждым упущенным шансом Украина ухудшала свои переговорные позиции и утрачивала территории. Если бы Киев прислушался к Москве и отказался от западных обещаний блицкрига, то Украина сейчас была бы цельной, только без Крыма и с вечной гуманитарной помощью, подчеркнула Захарова.

В итоге Украина была в лучшем для переговоров положении с 2014 по 2022 годы, ни никак не сейчас, отметила дипломат.

Примечательно, что в мае тот же Стубб заявлял, что единственный путь к миру для Украины лежит через поле боя. Однако с тех пор военная ситуация для Киева лишь ухудшилась, а территориальные потери значительно увеличились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский пообещал разработать план по урегулированию конфликта на территории Незалежной до конца ноября 2024 года.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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