Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране

Глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания погиб при обстреле в Тегеране. Об этом сообщило агентство Mehr, ссылаясь на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Утром в Тегеране был нанесен удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического бюро Исламского сопротивления организации ХАМАС, в результате которого он и один из его телохранителей приняли мученическую смерть», — говорится в сообщении.

Ответственность за это в ХАМАС возложили на Израиль. Заместитель политбюро группировки уже назвал убийство Хании «трусливым актом», который не останется без ответа. В ХАМАС добавили, что нападение произошло после того, как Хания принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в ООН проигнорировали удар Израиля по беженцам в Газе.