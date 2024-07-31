Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране
Представители группировки возложили ответственность за это на Израиль.
Фото: www.globallookpress.com / Mohammed Asad Apaimages
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Глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания погиб при обстреле в Тегеране. Об этом сообщило агентство Mehr, ссылаясь на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Утром в Тегеране был нанесен удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического бюро Исламского сопротивления организации ХАМАС, в результате которого он и один из его телохранителей приняли мученическую смерть», — говорится в сообщении.
Ответственность за это в ХАМАС возложили на Израиль. Заместитель политбюро группировки уже назвал убийство Хании «трусливым актом», который не останется без ответа. В ХАМАС добавили, что нападение произошло после того, как Хания принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в ООН проигнорировали удар Израиля по беженцам в Газе.
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