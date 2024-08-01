Актриса Ильяшенко раскрыла цену самой дорогой вещи в своем гардеробе

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Актриса Ильяшенко заявила, что в ее гардеробе есть парка за 400 тысяч рублей

Актриса Ильяшенко раскрыла цену самой дорогой вещи в своем гардеробе

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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По словам звезды, она носит ее уже на протяжении десяти лет.

Популярная российская актриса Лукерья Ильяшенко рассказала о самой дорогой вещи в своем гардеробе. Таким откровением знаменитость поделилась в беседе с порталом «Страсти».

«Наверное, самая крутая и дорогая вещь, которую я до сих пор ношу, — парка от Yves Salomon за 400 тысяч. Я ношу ее, наверное, лет девять-десять!», — рассказала Ильяшенко.

По словам актрисы, эту парку, разумеется, необходимо подлатать, однако на протяжении многих лет она не выходит из моды.

Ильяшенко не скрывает, что очень любит красивые вещи и тратит на них много денег. Так, у звезды кино и сериалов есть целая коллекция винтажных меховых изделий.

«Я не покупаю новый мех, потому что мне жалко животных. Если есть старая шуба, не сгнивать же ей на помойке», — пошутила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукерье Ильяшенко гораздо больше нравится играть отрицательных персонажей. По ее словам, образ положительного героя слишком прост и скучен.

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