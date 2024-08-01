«Из-под завалов слышны крики»: подъезд пятиэтажки рухнул в Нижнем Тагиле после взрыва газа
Подъезд пятиэтажки рухнул в Нижнем Тагиле после взрыва газа
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На месте работают спасатели.
Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле. Как сообщили в МЧС, причиной произошедшего стало, по предварительным данным, взрыв газа.
На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жильцов дома.
Горожане рассказывают, что все произошло внезапно — прозвучал мощный взрыв.
«Мы услышали очень громкий взрыв, а когда пришли к месту ЧП дом уже обрушился. Из-под завалов были слышны крики», — рассказал E1.RU один из очевидцев.
Сведений о пострадавших пока нет.
Читайте также
87%
-0.22 93.51
0.22
Нашли ошибку?