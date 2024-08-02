Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до десяти

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются уже более суток.

Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до десяти

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Тема:
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле

Число погибших при обрушении жилого многоквартирного дома в Нижнем Тагиле увеличилось до десяти. Об этом сообщили в МЧС России в своем Telegram-канале.

«Силами МЧС России из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. К сожалению, извлечены восемь погибших», — ранее заявляли в ведомстве. Позднее было добавлено, что из-под завалов достали тела еще двух погибших.

Поисково-спасательные работы продолжаются более суток. За это время с места ЧП вывезли около тысячи тонн обломков строительных конструкций.

К разбору завалов привлечены десятки единиц техники и более 500 человек — сотрудники МЧС, расчеты кинологов, врачи и волонтеры.

Тем временем эксперты устанавливают, насколько сильные повреждения получили конструкции уцелевшей части дома. Жителей в квартиры пока не пускают, для них подготовлен пункт временного размещения.

Взрыв в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. Предварительная причина — хлопок газовоздушной смеси в результате неисправности газового оборудования. Два подъезда полностью разрушены. По меньшей мере 15 квартир превратились в руины.

На расселение людей из разрушенных подъездов власти региона направят 240 миллионов рублей. Еще по полтора миллиона выделят семьям погибших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело еще одного ребенка достали из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле.

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