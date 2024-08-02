Тело еще одного ребенка достали из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
На месте инцидента продолжают работать спасатели и волонтеры.
Фото, видео: ТАСС / Donat Sorokin; 5-tv.ru
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Число погибших в результате взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле выросло до шести. Сегодня спасатели извлекли из-под завалов тела двоих детей.
К работам на месте ЧП привлечены десятки единиц техники и более 500 человек. Это сотрудники МЧС, расчеты кинологов, врачи и волонтеры. За это время вывезли свыше 400 тонн обломков. Действовать приходится с ювелирной точностью, чтобы не допустить движения плит и, как говорят специалисты, не вызвать эффект «селевого оползня». Иначе можно навредить людям, которые оказались в бетонной ловушке и ждут помощи. Однако бывают исключения. Именно это спасло жизнь одному из жителей. Вот, что «Известиям» рассказал волонтер.
«В районе с восьми до 12 (часов. — Прим. ред.) человек был под завалами, немножко плиты сдвинулись, он смог освободиться и сам выбраться оттуда. Многие сказали, что человек не в рубашке родился, а в бронежилете родился. Он вышел в шортах, босиком, с голым торсом. Он сам дошел до скорой помощи. По итогу он сам с нами разбирал завалы», — говорит волонтер Михаил Борисов.
По данным МЧС, всего в результате взрыва газовоздушной смеси пострадал 21 человек, 11 из них госпитализированы в больницы Нижнего Тагила и Екатеринбурга.
Между тем, на месте ЧП сейчас работают эксперты. Они устанавливают, насколько сильные повреждения получили конструкции уцелевший части дома. В рамках расследования уголовного дела в офисе обслуживающей компании уже изъяли документы.
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