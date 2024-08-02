ЧП в Нижнем Тагиле: в каком состоянии находятся пострадавшие при обрушении дома

Эфирная новость 63 0

В больницах остаются 11 человек.

Фото, видео: ТАСС / Donat Sorokin; 5-tv.ru

Тема:
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле

Одиннадцать человек, которых достали из-под обломков дома, получают помощь врачей. Большинство из них в стабильно тяжелом состоянии. При необходимости пациентов перевезут в областные медицинские центры. В Екатеринбург уже отправлены пятеро. В каком состоянии сейчас находятся пострадавшие, и что еще известно к этой минуте — расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Это кадры из тагильской больницы. Врачи Центра медицины катастроф готовят тяжелую пациентку к экстренной эвакуации в Екатеринбург. Пострадавшая подключена к аппарату ИВЛ, у нее множественные травмы. Под завалами женщина находилась больше восьми часов. Уже проведена одна операция, дальше — специализированная помощь в Екатеринбурге. Медлить нельзя. Бригада санавиации с пациенткой вылетает, несмотря на грозу.

В Нижнем Тагиле пациенты получают экстренную помощь. Задача медиков первого этапа — устранить угрозу жизни.

«Пациенты стали транспортабельными и мы переводим их на следующий этап стационарной помощи для оказания специализированной помощи. Потому что, как правило, это политравма, это синдром длительного сдавливания, раны, переломы костей скелета и черепа в том числе», — сообщил главврач городской больницы № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских.

По последним данным, в результате обрушения пострадали 20 человек, в том числе девять детей. Так, 11 человек госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии.

«Над местом обрушения двух подъездов в Нижнем Тагиле еще накануне установили специальные мачты освещения и дополнительное оборудование. Поэтому разбор завалов не прекращался даже ночью и продолжается до сих пор», — рассказал корреспондент.

В темное время суток из-под обломков удалось спасти еще двух человек. Появление пострадавшего мужчины встретили аплодисментами.

К сожалению, выросло и число погибших: при разборе обнаружено тело 14-летней девочки, которую искали накануне. Также подтверждена информации о гибели еще одного взрослого. Жертвами взрыва на данный момент стали четыре человека, двое из них — дети.

В причинах трагедии сейчас разбираются следователи. В газовой компании, которая обслуживала дом, прошла выемка документов. Сотрудники на месте отказываются от комментариев.

«Я не могу вам сейчас ничего сказать. Оборудование было исправно», — заявил газовик.

Следственный комитет расследует уголовное дело. На расселение людей из разрушенных подъездов власти региона направят 240 миллионов рублей. Еще по полтора миллиона выделят семьям погибших.

Тема:
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
2 авг
Тело ребенка достали из-под завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле
2 авг
Завалы разбирали всю ночь: последнее об обрушении дома в Нижнем Тагиле
2 авг
Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20
2 авг
Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек
2 авг
Обрушение дома: хроника трагедии в Нижнем Тагиле и комментарии очевидцев
1 авг
Троих детей обнаружили под завалами дома в Нижнем Тагиле
1 авг
Часть пятиэтажки рухнула в Нижнем Тагиле: что известно к этому часу
1 авг
Тело женщины извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
1 авг
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле — что известно к этому часу
1 авг
Ребенка вытащили из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.78
-0.33 92.85
-0.66
Луна в гармоничном аспекте с Сатурном: как лучше провести 2 августа

Последние новости

16:43
Смелый выбор: новая стрижка Григория Лепса рассмешила поклонников
16:42
Пять населенных пунктов и 11 групповых ударов: успехи ВС РФ на Украине за неделю
16:30
«Шикарная защита»: как секс поможет избежать многих болезней
16:24
В Турции заблокировали Instagram*
16:17
С Днем ВДВ: прикольные открытки и поздравления своими словами
16:15
«Ради Вас я это сделаю»: СМИ узнали, почему Шольц согласился освободить Красикова

Сейчас читают

С Днем ВДВ: прикольные открытки и поздравления своими словами
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
Луна в гармоничном аспекте с Сатурном: как лучше провести 2 августа
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака