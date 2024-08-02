ЧП в Нижнем Тагиле: в каком состоянии находятся пострадавшие при обрушении дома
В больницах остаются 11 человек.
Фото, видео: ТАСС / Donat Sorokin; 5-tv.ru
Одиннадцать человек, которых достали из-под обломков дома, получают помощь врачей. Большинство из них в стабильно тяжелом состоянии. При необходимости пациентов перевезут в областные медицинские центры. В Екатеринбург уже отправлены пятеро. В каком состоянии сейчас находятся пострадавшие, и что еще известно к этой минуте — расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.
Это кадры из тагильской больницы. Врачи Центра медицины катастроф готовят тяжелую пациентку к экстренной эвакуации в Екатеринбург. Пострадавшая подключена к аппарату ИВЛ, у нее множественные травмы. Под завалами женщина находилась больше восьми часов. Уже проведена одна операция, дальше — специализированная помощь в Екатеринбурге. Медлить нельзя. Бригада санавиации с пациенткой вылетает, несмотря на грозу.
В Нижнем Тагиле пациенты получают экстренную помощь. Задача медиков первого этапа — устранить угрозу жизни.
«Пациенты стали транспортабельными и мы переводим их на следующий этап стационарной помощи для оказания специализированной помощи. Потому что, как правило, это политравма, это синдром длительного сдавливания, раны, переломы костей скелета и черепа в том числе», — сообщил главврач городской больницы № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских.
По последним данным, в результате обрушения пострадали 20 человек, в том числе девять детей. Так, 11 человек госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии.
«Над местом обрушения двух подъездов в Нижнем Тагиле еще накануне установили специальные мачты освещения и дополнительное оборудование. Поэтому разбор завалов не прекращался даже ночью и продолжается до сих пор», — рассказал корреспондент.
В темное время суток из-под обломков удалось спасти еще двух человек. Появление пострадавшего мужчины встретили аплодисментами.
К сожалению, выросло и число погибших: при разборе обнаружено тело 14-летней девочки, которую искали накануне. Также подтверждена информации о гибели еще одного взрослого. Жертвами взрыва на данный момент стали четыре человека, двое из них — дети.
В причинах трагедии сейчас разбираются следователи. В газовой компании, которая обслуживала дом, прошла выемка документов. Сотрудники на месте отказываются от комментариев.
«Я не могу вам сейчас ничего сказать. Оборудование было исправно», — заявил газовик.
Следственный комитет расследует уголовное дело. На расселение людей из разрушенных подъездов власти региона направят 240 миллионов рублей. Еще по полтора миллиона выделят семьям погибших.
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