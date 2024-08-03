Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле составило 26
Около 16 человек остаются в больницах.
Фото: Московец Илья / ТАСС
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Число пострадавших при частичном обрушении жилого многоквартирного дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 26 человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев в ходе оперативного совещания с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым.
По словам Теряева, 16 человек остаются в больницах, состояние трех из них медики оценивают как тяжелое.
Взрыв в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. Предварительная причина — хлопок газовоздушной смеси в результате неисправности газового оборудования. Два подъезда полностью разрушены.
На расселение людей из разрушенных подъездов власти региона направят 240 миллионов рублей. Еще по полтора миллиона выделят семьям десяти погибших.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что спасатели МЧС РФ завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле.
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