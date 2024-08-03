Несут цветы и свечи: стихийный мемориал возник у рухнувшего дома в Нижнем Тагиле

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 13 0

Жители Нижнего Тагила несут цветы и свечи к частично рухнувшему дому

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле

В результате ЧП погибли десять человек, в том числе дети.

Стихийный мемориал возник у рухнувшего после взрыва газа многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Видео с места событий появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что скорбящие горожане несут к месту трагедии цветы, возлагая их, словно на постамент, на бетонную плиту возле рухнувшего дома. Вместе с цветами люди несут свечи и в большом количестве мягкие игрушки — среди погибших есть дети.

Сегодня, 3 августа, в Нижнем Тагиле объявлен днем траура. В результате ЧП погибли десять человек, еще 11 госпитализированы, пятеро из них — в тяжелом состоянии.

Взрыв в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. Предварительная причина — хлопок газовоздушной смеси в результате неисправности газового оборудования. Два подъезда полностью разрушены.

На расселение людей из разрушенных подъездов власти региона направят 240 миллионов рублей. Еще по полтора миллиона выделят семьям погибших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек.

Тема:
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
3 авг
«Первым ребенка достали»: очевидец о спасении мамы с грудничком в Нижнем Тагиле
3 авг
Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле составило 26
2 авг
Завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле
2 авг
Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до десяти
2 авг
Тело еще одного ребенка достали из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
2 авг
ЧП в Нижнем Тагиле: в каком состоянии находятся пострадавшие при обрушении дома
2 авг
Тело ребенка достали из-под завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле
2 авг
Завалы разбирали всю ночь: последнее об обрушении дома в Нижнем Тагиле
2 авг
Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20
2 авг
Из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек
+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
Луна в гармоничном аспекте с Марсом: как провести 3 августа

Последние новости

15:40
Несут цветы и свечи: стихийный мемориал возник у рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
15:25
«Разгоняюсь на трассе»: звезда «Универа» Молоховская оказалась заядлым водителем
15:13
В Европе предупредили о приближении новой «черной чумы»
14:56
«Мы больше не приедем!» — украинцы нашли новый способ сбежать из страны
14:44
Умер актер из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня»
14:24
«Дважды чуть не убили»: обменянный Селезнев об ужасах американских тюрем

Сейчас читают

Переговоры по-украински: зачем Киев грозится уничтожить Крымский мост
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
«Вступают в диалог»: Юрий Титов рассказал о нежелательном внимании поклонниц
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака