Несут цветы и свечи: стихийный мемориал возник у рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
Жители Нижнего Тагила несут цветы и свечи к частично рухнувшему дому
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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В результате ЧП погибли десять человек, в том числе дети.
Стихийный мемориал возник у рухнувшего после взрыва газа многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Видео с места событий появилось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах видно, что скорбящие горожане несут к месту трагедии цветы, возлагая их, словно на постамент, на бетонную плиту возле рухнувшего дома. Вместе с цветами люди несут свечи и в большом количестве мягкие игрушки — среди погибших есть дети.
Сегодня, 3 августа, в Нижнем Тагиле объявлен днем траура. В результате ЧП погибли десять человек, еще 11 госпитализированы, пятеро из них — в тяжелом состоянии.
Взрыв в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. Предварительная причина — хлопок газовоздушной смеси в результате неисправности газового оборудования. Два подъезда полностью разрушены.
На расселение людей из разрушенных подъездов власти региона направят 240 миллионов рублей. Еще по полтора миллиона выделят семьям погибших.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек.
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