«Первым ребенка достали»: очевидец о спасении мамы с грудничком в Нижнем Тагиле

Сразу после обрушения дома местные жители принялись самостоятельно доставать людей из-под завалов.

После частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле одними из первых удалось вытащить живыми женщину с младенцем. Об этом рассказал 5-tv.ru местный житель по имени Александр, который принимал непосредственное участие в спасении матери и ребенка.

По словам мужчины, во время взрыва газа в доме его не было на месте инцидента, так как он направлялся на работу.

Он уже стоял на перекрестке, когда услышал хлопок, а затем ему позвонила жена друга и попросила о помощи.

«Говорит: „Приезжай, тут что-то случилось“. Буквально полторы-две минуты — мы тут. Приехали, а тут все в пыли. Увидели вот это все и начали людей спасать. … При нас одна секция упала», — пересказывает события того дня мужчина.

Позже они увидели на третьем этаже в окне перепуганную женщину с грудным ребенком. Очевидцы сразу бросились спасать семью.

Мужчина отметил, что все происходило буквально сразу после обрушения — нельзя было терять ни минуты, так как людям требовалась помощь.

Александр вспоминает, что подниматься приходилось без лестниц. Помимо мамы с младенцем была еще бабушка, которую тоже вытащили.

«Первым ребенка доставали грудного, потом бабушку еще спускали — она сама спускалась. Женщина в шоке была, она не понимала, что происходит, потому что вообще ничего не понятно. Ребенок не кричал, все было хорошо», — рассказал Александр.

Совсем скоро на место приехали профессионалы, которые продолжили поисково-спасательные работы.

Взрыв в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. Предварительная причина — хлопок газовоздушной смеси в результате неисправности газового оборудования. Два подъезда были полностью разрушены.

Число пострадавших при частичном обрушении жилого многоквартирного дома в Нижнем Тагиле достигло 26 человек. Известно о десяти погибших, из них пятеро — дети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле были завершены.