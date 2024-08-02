Тело ребенка достали из-под завалов разрушенного дома в Нижнем Тагиле

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Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до пяти

Фото, видео: ТАСС / Donat Sorokin; 5-tv.ru

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Тема:
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле

Число жертв уже выросло до пяти.

Число погибших в результате взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле выросло до пяти. Спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка.

К поисковым работам на месте ЧП привлечены десятки единиц техники и более 500 человек. Это сотрудники МЧС, расчеты кинологов, врачи и волонтеры. За это время вывезли свыше 400 тонн бетонных обломков.

Между тем эксперты устанавливают, насколько сильные повреждения получили конструкции уцелевшей части дома. Жителей в квартиры пока не пускают, для них подготовлен пункт временного размещения.

Приоритетной версией трагедии в МЧС называют неисправность газового оборудования. В рамках расследования уголовного дела в офисе обслуживающей компании уже изъяли документы.

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