Певица Слава спровоцировала слухи о беременности

Певица Слава (Анастасия Сланевская) появилась на красной дорожке музыкального фестиваля DREAMFEST, где с трепетом держала руки на животе.

На артистке было оранжевое платье в пол, прикрывающее фигуру, а на безымянном пальце правой руки виднелось обручальное кольцо. Можно сделать вывод, что в личной жизни певицы все хорошо.

Артистка выглядела счастливой и позировала фотографам. При этом слухи о скором пополнении в семье Слава предпочла пока никак не комментировать.

Певица Слава около 20 лет живет вместе с бизнесменом Анатолием Данилицким, который старше ее почти на 30 лет. У артистки есть две дочери от разных мужчин. Старшая дочка Александра уже сама стала мамой, а младшей наследнице Антонине в этом году исполнится 13 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кети Топурия стала мамой в третий раз.