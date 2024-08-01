Певица Слава спровоцировала слухи о беременности

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 26 0

Неужели знаменитость действительно находится в интересном положении?

Певица Слава спровоцировала слухи о беременности

Фото: www.globallookpress.com / Maxim Platonov

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Певица Слава (Анастасия Сланевская) появилась на красной дорожке музыкального фестиваля DREAMFEST, где с трепетом держала руки на животе.

На артистке было оранжевое платье в пол, прикрывающее фигуру, а на безымянном пальце правой руки виднелось обручальное кольцо. Можно сделать вывод, что в личной жизни певицы все хорошо.

Артистка выглядела счастливой и позировала фотографам. При этом слухи о скором пополнении в семье Слава предпочла пока никак не комментировать.

Певица Слава около 20 лет живет вместе с бизнесменом Анатолием Данилицким, который старше ее почти на 30 лет. У артистки есть две дочери от разных мужчин. Старшая дочка Александра уже сама стала мамой, а младшей наследнице Антонине в этом году исполнится 13 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кети Топурия стала мамой в третий раз.

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Певица Слава спровоцировала слухи о беременности

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