Неловко смотреть на них: Кучера о романе Лепса с 18-летней девушкой

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

Кучера заявил, что ему неловок даже смотреть на фото Лепса и его возлюбленной

Неловко смотреть на них: Кучера о романе Лепса с 18-летней девушкой

Фото: www.globallookpress.com / Belkin_Aleksey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чем шоумена смутила звездная пара?

Телеведущий и актер Оскар Кучера заявил, что ему неловко даже смотреть на фотографии певца Григория Лепса и его новой возлюбленной. Об этом шоумен написал в своем Telegram-канале, прикрепив к посту фото пары.

«Что хотите, говорите. Вообще не мое дело. Да и не пишу я никогда про это. Лепса уважаю..... Но почему мне так неловко, глядя на это фото», — написал шоумен.

62-летний певец и его 18-летняя девушка — Аврора Киба — запечатлены на отдыхе в Турции. Слухи вокруг этой пары не утихает после того, как Лепс представил свою новую возлюбленную на Петербургском международном экономическом форуме. Ничего удивительного, ведь разница в возрасте у них — целых 44 года.

Однако, как пишут таблоиды, отношения у пары действительно серьезные, и Лепс, похоже, планируют взять девушку в жены. Не так давно Киба опубликовала в своей сети фотографию шикарного кольца, подписав свой пост — «Коротко, но ясно».

Ранее 5-tv.ru сообщал об отдыхе Лепса и Кибы на турецком курорте.

+15° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
85.78
-0.33 92.85
-0.66
«Гармоничный аспект Луны и Меркурия»: как лучше провести 1 августа

Последние новости

1:16
«Мы отмокали после финала»: Ольга Бузова резвится в бассейне с тремя мужчинами
0:58
«Потери огромны»: боевики ВСУ призывают Киев к соглашению с Москвой
0:38
Неловко смотреть на них: Кучера о романе Лепса с 18-летней девушкой
0:18
«Уникальный обмен»: Виктор Бут прокомментировал возвращение россиян на Родину
23:58
В Киеве на щите монумента «Родина-мать» появилась коррозия
23:38
Ампутация? Адвокат Эдварда Била рассказал о состоянии сломанной ноги блогера

Сейчас читают

Что изменится в жизни россиян с 1 августа
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
В Кремле прокомментировали сообщения о сбоях в работе YouTube
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака