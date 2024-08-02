Внебрачный сын Абдулова? Актеру Нилу Кропалову предложили сдать ДНК-тест
Актер Нил Кропалов привык к званию внебрачного сына Александра Абдулова
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
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Как мать артиста реагирует на слухи об их родстве?
Актер Нил Кропалов рассказал, что давно привык к званию «внебрачного сына» легендарного артиста Александра Абдулова. Об этом он сообщил в интервью изданию 7Дней.ru.
«Мне было 12 лет, когда я начал работать в „Ленкоме“ по трудовой книжке мамы. Это породило разговоры — мол, мальчик с улицы не мог просто так попасть в самый известный театр страны. А когда я подрос, начали отмечать мое внешнее сходство с Александром Абдуловым», — признался актер.
Нил подчеркнул, что слухи о его родстве с советским актером усилились после того, как к нему стали обращаться представители федеральных телеканалов с предложением пройти ДНК-тест, однако тот отказался.
«К разговорам о том, что я внебрачный сын Абдулова, уже привык», — уверяет Нил.
Родители артиста — творческие личности. Отец Николай Кропалов –композитор, а мать Оксана Калиберда — известная актриса. У Нила также есть брат и сестра. Мать Кропалова не раз выражала недовольство тем, что ей приписывают связи с Абудловым.
Она называла сходство сына и актера надуманным, а саму историю оскорбляющей ее достоинство.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас выглядит и чем занимается дочь Александра Абдулова.
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