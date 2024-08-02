«Остались кожа да кости»: больной раком Отар Кушанашвили вернулся к работе

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 181 0

Больной раком Отар Кушанашвили вернулся к работе

«Остались кожа да кости»: больной раком Отар Кушанашвили вернулся к работе

Фото: Сергей Виноградов / ТАСС

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Журналист уже подготовил два выпуска своей передачи. Как ему удается справляться со своими обязанности во время прохождения курса химиотерапии?

Журналист Отар Кушанашвили, несмотря на борьбу с тяжелой болезнью, вернулся к работе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Шоумен успел отснять два выпуска программы и собирается в ближайшее время опубликовать их.

«Это пренеприятнейшая болезнь, но я не сдамся. Я буду работать», — сказал Кушанашвили.

Он также поблагодарил медицинских специалистов, друзей, знакомых и подписчиков за поддержку и помощь в этот непростой для него период.

«Остались кожа да кости. Как вы находите мой внешний вид? Как вы находите содержание программы? Пожалуйста, только массовая поддержка программы сделает мою жизнь осмысленной», — обратился к подписчикам шоумен.

Еще летом журналист попал в больницу из-за сильных болей в животе. Позже его друг и коллега Владимир Полупанов рассказал, что у Кушанашвили обнаружена злокачественная опухоль.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии.

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