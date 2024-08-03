Песков раскрыл детали одного из самых масштабных обменов заключенными

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности подготовки обмена заключенными. По его словам, переговоры велись по линии ФСБ и ЦРУ. А в числе россиян, вернувшихся домой — сотрудники ГРУ и группы «Альфа».

«Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. До этого они не знали, что они русские, что они имеют отношение к нашей стране. И, собственно, вы, наверное, видели, когда дети спустились по трапу самолета, они по-русски не говорят. Путин их поприветствовал по-испански. Он сказал buenas noches. Это, кстати, слышно на камере на съемках. Когда эти нелегалы сидели в тюрьме, они были лишены возможности постоянно видеть своих детей. С определенной периодичностью, но не так часто, как хотелось бы, им детей показывали, но постоянно у них не было такой возможности и была реальная угроза, если бы они там остались, лишения родительских прав», — отметил Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков высказался о сроках завершения конфликта на Украине: «9 мая наступит».