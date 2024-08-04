В Москве буйный водитель снес две остановки, на которых находились люди

В столичном районе Митино произошла авария — легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. После удара, по словам очевидцев, машину отнесло к соседней остановке. По неподтвержденным данным, на одной из них находился молодой человек, о сего состоянии и других возможных пострадавших пока информации нет.

Судя по кадрам с места происшествия, на которых мужчина выходит из разбитого авто и начинает потасовку с правоохранителями, он находится в нетрезвом или чрезмерно возбужденном состоянии. ДТП произошло в районе улиц Дубравная и Митинская. Работа оперативных городских служб продолжается, обстоятельства ЧП выясняются.

«Я слышал, как резина пошла, ее (машину) закрутило несколько раз, она ударилась в эту остановку, потом каким-то образом в эту попала», — рассказал один из очевидцев.

На улице на значительном расстоянии лежат фрагменты каркаса остановки, разбитые стекла, двигатель авто, а рядом с ним — бутылка водки. Пустая. Несмотря на пойманные камерами вероятные свидетельства причины аварии, официальных данных ведомства пока не публиковали. Движение на месте ДТП не затруднено.

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