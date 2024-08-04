«Там беспредел конкретный»: Роман Селезнев рассказал, как его судили в США

Вернувшийся по обмену заключенных россиянин заявил, что никто из свидетелей по делу не знал его лично, а адвокат работал на государство.

Россиянин Роман Селезнев, вернувшийся на Родину в рамках обмена заключенными между Россией и несколькими западными странами, рассказал корреспонденту «Известий» Игорю Балдину, как его судили в США. Произошедшее десять лет назад он назвал беспределом и отметил, что его адвокат работал на государство и даже не собирался защищать своего клиента, а свидетели по делу не были с ним знакомы. Во время заседания они это честно признавали.

«В Сиэтле был суд. Очень долго это все длилось. Может быть, два, может быть, два с половиной года. Я боролся, пытался доказать свою невиновность. Там беспредел конкретный. Все свидетели пришли, которые лично меня не знают. И все они говорили: „Ну вот да, возможно, он украл что-то“. — „А вы его видели?“ — „Нет, не видели“. Как такое возможно?» — вспоминал Селезнев.

По словам освобожденного, защитник у него был «очень плохой» и «слил весь суд». Участникам процесса, судя по всему, объяснили главную цель — осудить россиянина, и они это сделали. Романа обвиняли в кибермошенничестве. Своей вины мужчина не признавал, однако ему все же предложили сделку. Крайне невыгодную с плавающими условиями.

«Мне предлагали сделку на 18 лет, верхняя планка у них была. То есть, если бы я признал вину, мне бы все равно 18 даже лет не дали. Они сказали — это как судья решит. Я не хотел на себя вину за то, что я не делал, брать. Я пошел на слушание, на суд, и получил 27 лет», — сказал Селезнев.

Он провел за решеткой десять лет и уже не надеялся выйти. Не потому, что не было ни малейшего шанса, а из-за преступности, царившей в тюрьме. Ежедневно россиянин находился в опасности, так как другие заключенные свободно носили оружие и регулярно устраивали кровопролитные стычки. Роман думал, что не доживет до освобождения, но надеялся — Родина не забудет и когда-нибудь поможет вернуться домой.

«Мне из посольства постоянно говорили и приветы передавали из России. Мой отец меня поддерживал, вся семья. И как бы я был не забыт там. Посольство мне присылало газеты, всякие журналы. Меня навещали часто. Сам посол Антонов приходил», — поделился он.

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Роман Селезнев прибыл в Россию в рамках масштабного обмена заключенными между РФ и западными странами 2 августа. Кроме него на родину вернулись освобожденный в Германии Вадим Красиков, супруги Анна и Артем Дульцевы с детьми из Словении, журналист Павел Рубцов из Польши, Михаил Микушин из Норвегии, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин из США. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин. Москва передала сторонам обмена 16 человек.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова призвала Белый дом ввести санкции против американской тюрьмы.