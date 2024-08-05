Уличная потасовка в Москве закончилась стрельбой по самокатчикам из пистолета

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 27 0

В Москве в ходе уличной потасовки мужчина открыл огонь из пневматического оружия

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Личность стрелявшего установлена, он скрывается от полиции. Из-за него пострадал известный столичный медиафутболист.

Житель Москвы в результате уличного конфликта открыл стрельбу из пневматического оружия по группе людей, передвигавшихся на самокатах. Как рассказали представители пресс-службы столичной прокуратуры, инцидент произошел в Верхнем Михайловском переулке.

Отмечается, что Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту. Личность стрелявшего установлена. На месте происшествия побывал корреспондент «Известий» Дмитрий Антипов.

«По словам очевидцев, среди групп местных жителей произошла ссора, в ходе которой один из мужчин извлек пневматический пистолет и открыл огонь по людям. Его личность уже установили, правоохранители даже ворвались к нему в квартиру, где и нашли пистолет, однако самого стрелявшего пока еще не задержали», — рассказал журналист.

Местный житель, мужчина 1982 года рождения, разыскивается правоохранителями. По данным источников, от его рук мог пострадать игрок медиафутбольного клуба «Fight Nights» Николай Бозаджи. Вскоре после инцидента в личном блоге спортсмен их подтвердил, но поспешил успокоить подписчиков. Он заявил, что получил легкое ранение и сейчас находится в безопасности.

«Меня не теряйте, живой-здоровый! Попадание было, но ничего серьезного, спина вроде целая. Всю информацию дам позже. Идет разбирательство», — написал Бозаджи.

Ранее 5-tv.ru писал об очередном аресте известного блогера Эдварда Била. За что на этот раз он оказался за решеткой?

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