Милый и душевный: Виктория Складчикова представила своего парня

Молодой человек юмористки тоже из Сорочинска.

Стендап-комик Виктория Складчикова познакомила зрителей со своим парнем, с которым она родом из одного города. Молодой человек юмористки появился во время шоу на одном из федеральных телеканалов.

Бойфренда Виктории зовут Антон и он тоже из Сорочинска, но живет в Москве. По его словам, они познакомились с помощью социальных сетей, некоторое время переписывались, а позже решили встретиться.

Парень хотел произвести на девушку впечатление и повел ее в дорогой ресторан. Когда Складчикова заказала вино, то никто из персонала не мог понять, что просит юмористка. Оказывается, она назвала марку одного из самых дешевых напитков, которых можно купить в обычном магазине.

Однако оставаться в ресторане пара не стала, Складчикова позвала провести вечер в пельменной. Тогда Антон понял, что Виктория не зазвездилась.

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