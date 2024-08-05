Откровенный наряд: внучка Боярского поразила поклонников новым образом

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 43 0

Екатерина Боярская приняла участие в откровенной фотосессии

Откровенный наряд: внучка Боярского поразила поклонников новым образом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как на это реагирует звездный дедушка?

Внучка народного артиста РСФСР Михаила Боярского — Екатерина — поразила поклонников своим очередным откровенным образом. В своем личном блоге девушка продемонстрировала вызывающий наряд.

Уже давно не секрет, что Екатерина Боярская любит показать свою сексуальность. В этот раз она поделилась с подписчиками кадрами со своей новой фотосъемки. Девушка позировала в черной кожаной мини-юбке с металлическими пряжкам от ремней, ботфортах и топом с большим вырезом на груди.

Помимо смелых образов, девушка сделала себе несколько татуировок и не собирается на этом останавливаться.

Екатерина Боярская почти год назад решила стать певицей и взялась за работу. В ее первом EP-альбоме были такие песни как «Кобейн», «Забери меня из дома», «Биполярка» и другие.

Причем от деятельности и увлечений внучки Боярский очевидно не в восторге. Он неоднократно говорил, что татуировки — это «грязь», а главное предназначение женщины в том, чтобы рожать детей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Михаил Боярский тепло высказался о муже своей дочери актере Максиме Матвееве.

+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:40
«Среди белого дня»: как бывший вице-президент Altimo Земницкий украл детей у супруги
10:26
Лаборатория в подвале: как ВС РФ изучают захваченные украинские беспилотники
10:12
«Дыра в бюджете»: Зеленский стал лидером по увеличению госдолга Украины
10:01
Откровенный наряд: внучка Боярского поразила поклонников новым образом
9:56
«Удар по русским дисциплинам»: США готовят кампанию по изоляции России в спорте
9:48
В Запорожской области задержан планировавший теракт россиянин

Сейчас читают

«Два раза в спину»: футболист пострадал при потасовке со стрельбой в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
«Родные, это изменит ход истории!» — трансформация посланий SHAMAN
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака