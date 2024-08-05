Литовская активистка надеется, что царящее в стране безумие скоро закончится.

Граждане Литвы боятся власть, которая жестоко борется с поддерживающими Россию людьми. Трудно всем жителям, кто выступает за русскую культуру. Но вместе с тем люди верят, что царящее в Литве безумие закончится. Об этом 5-tv.ru заявила литовская активистка Эрика Швенченене.

Она отметила, что для политиков простые граждане стали «вещами». Литовцы стали боятся говорить на русском языке.

«В Литве нам не на кого надеяться, не от кого ждать помощи, потому что все боятся. У нас же сейчас комендатуры создаются, где будут работать доносчики на всех людей, которые будут что-нибудь плохое говорить о властях, или будут не согласны с политикой НАТО, с политикой Евросоюза», — заявила Швенченене.

Рассчитывать можно только на самих себя, но у активистов есть надежда, что политика изменится с помощью БРИКС. Неравнодушные литовцы молчать не желают, хоть им и поступают серьезные угрозы. Эрика Швенченене сама неоднократно их получала, но защиты от властей не получила.

«Угроз как раз на нашу сторону очень много. За эти три года я получила много угроз, что кто-то хочет спалить мой дом, кто-то хочет навредить моей семье <…> Я обращалась, конечно, к правовым властям, но они сказали, что это только бумажные угрозы и реакции никакой не было», — рассказала Эрика Швенченене.

Самый большой враг для народа, по словам активистки, это люди, стоящие у власти Литвы. Они разрушили страну и превратили ее в плацдарм для будущей войны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что латвийский политический блогер попросил убежища в России.