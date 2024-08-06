Паводки в Бурятии: местные жители возводят дамбы, чтобы спасти свои дома

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В Бурятии из-за затопленных населенных пунктов эвакуировали более 100 человек

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Забайкальского края; 5-tv.ru

Тема:
Паводки в регионах России

В трех районах республики положение близко к критическому.

Крайне сложной остается ситуация с паводками в Бурятии, где в зоне затопления оказались свыше тысячи 200 человек. Более 100 из них эвакуированы в пункты временного размещения.

По данным республиканский властей, в трех районах положение близко к критическому. От наводнения пострадали не только жилые дома, но и социально-значимые объекты. Размыты дороги и мосты. В одном из сел вода дошла до скотомогильника.

Из района бедствия репортаж корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.

Река разлилась, поле в воде. Жители свозят песок, землю. Насыпают дамбу. Похожие возводят по всему поселку, но их подмывает. В какой-то момент с одного участка жители начинают резко перебегать на другой. Угроза протечки.

Одна улица уже затоплена. Перемещаться можно только в длинных резиновых сапогах. И только в них можно подходить, например, к продуктовому магазину.

В селе Цолга больше 500 жителей. Здесь уже дежурят спасатели с лодкой. За движением воды наблюдают и с воздуха. На кадрах с квадрокоптера видно, как вода подбирается к домам.

«Пункт временного размещения у нас готов в школе. Вчера в данном пункте уже находился 21 человек. Люди ночь переночевали, утром пошли домой», — рассказывает глава Мухоршибирского района Владимир Молчанов.

В ПВР приходят те, чьи дома уже подтапливает или те, кто в силу возраста или здоровья боится оказаться в ловушке

Сложная ситуация в трех районах Бурятии. Вода по-прежнему стоит в селе Куготы, которое подтапливает третий день. Здесь лишились урожая. Фермеры — заготовленного в полях сена. Но, чтобы начать оценивать ущерб, нужно чтобы вода ушла. Пока она где-то лишь прибывает.

Тема:
Паводки в регионах России
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