«Один народ»: в Курске выстроились очереди для сдачи крови раненным при атаке ВСУ

По последним данным, в результате обстрела украинскими боевиками приграничных районов пострадали 24 человека, среди них — шесть детей.

Сейчас с приграничных территорий организован вывоз жителей. Пункты временного размещения обеспечены всем необходимым. Там работают психологи. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга. По последним данным Минздрава Курской области, пострадали 24 человека, среди них — шесть детей.

Тем временем в Курске пополняют запасы донорской крови. С первых минут открытия пунктов сдачи выстроились очереди.

«Мама у меня оттуда и я сама родом оттуда. Поэтому для нас это — особая боль. Наши русские люди всегда в сложных ситуациях сплачиваются и вместе делают то, что нужно в данный момент», — говорит местная жительница.

«Конечно переживаю. Потому что мы — один народ, мы должны сплотиться, помогать друг другу», — говорит Сергей Красников.

Также поддержку жителям пострадавшего региона выразили в Белгородской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. Там готовы оказать любую необходимую помощь и принять детей, если семьи изъявят такое желание.