Может ли сотрудник рассчитывать на годовую премию при увольнении?

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 41 0

Кассационный суд: сотрудник должен получить годовую премию при увольнении

Может ли сотрудник рассчитывать на годовую премию при увольнении?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При условии, что он участвовал в выполнении задач, которые влияют на выполнение плана компании. Какие еще есть условия?

Работодатель не имеет права лишать сотрудника годовой премии при увольнении. Об этом сообщается в решении Седьмого кассационного суда, его цитирует «Известия».

Гражданин России обратился в суд с иском на бывшего работодателя. При увольнении по собственному желанию компания не включила в приказ выплату премии по итогам года, с чем бывший работник не согласился. К тому же, у уволившегося россиянина был ребенок. Это обстоятельство суд также принял во внимание.

В суде также подчеркнули, что сотрудник участвовал в решении задач, которые напрямую влияли на выполнение планов компании, что должно было быть учтено работодателем. Компания могла рассчитать годовую премию пропорционально тому времени, которое уволившийся успел отработать в текущем году.

«Локальный акт компании предусматривал, что не во всех случаях увольнение по собственному желанию препятствует выплате премии. Следовало дать оценку тому обстоятельству, что у специалиста был ребенок, из-за ухода за которым он мог покинуть работу», — говорится в решении суда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МРОТ в 2025 году может вырасти 16%.

+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
85.16
0.21 93.03
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
Герасимов: около тысячи боевиков ВСУ попытались прорваться в Курскую область
18:08
«На мясорубку»: в МИД раскрыли, зачем Зеленский отправил ВСУ к Курской области
17:52
Герасимов заверил, что операция в Курской области завершится разгромом ВСУ
17:40
Мосгорсуд оставил без изменений приговор о заочном аресте Навальной*
17:24
«Народный фронт» оказывает помощь жителям Курской области и военным
17:20
Таможенники перехватили в Шереметьево заказанную россиянином книгу о Зеленском

Сейчас читают

«Газпром» прикрыл Европу от ненадежных «молекул свободы»
Вслед за Глюкозой? На страничке МакSим разразился скандал после дикого танца: «Я не пьяная»
«Один народ»: в Курске выстроились очереди для сдачи крови раненным при атаке ВСУ
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака