«Народный фронт» оказывает помощь жителям Курской области и военным

«Народный фронт» оказывает помощь жителям Курской области, которые пострадали при атаке на регион Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Представители „Народного фронта“ оказывают помощь жителям региона и военным. Мирным людям передают генераторы, продукты, средства гигиены. А для военных Народный фронт открыл специальный сбор „Защитникам Курской области“, чтобы поддержать военнослужащих, отражающих атаки врага», — говорится в сообщении.

Собранные организацией средства пойдут на закупку вооружения, экипировки и автомобилей для российских военнослужащих. Уточняется, что «Народный фронт» работает в координации с властями, и уже 7 августа в Курскую область отправят более 50 комплектов средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Первоочередная задача „Народного фронта“ — обеспечить безопасность автомобилей скорой помощи средствами радиоэлектронной борьбы, защитить бригады медиков от дронов», — сообщил заместитель руководителя Исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 24 человека пострадали, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава российского государства Владимир Путин призвал главы регионов оказать всю возможную помощь пострадавшей Курской области.