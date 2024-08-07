«Народный фронт» оказывает помощь жителям Курской области и военным

Уже сегодня в регион отправят 50 комплектов РЭБ.
Фото, видео: Пресс-служба Народного фронта; 5-tv.ru
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«Народный фронт» оказывает помощь жителям Курской области, которые пострадали при атаке на регион Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Представители „Народного фронта“ оказывают помощь жителям региона и военным. Мирным людям передают генераторы, продукты, средства гигиены. А для военных Народный фронт открыл специальный сбор „Защитникам Курской области“, чтобы поддержать военнослужащих, отражающих атаки врага», — говорится в сообщении.
Собранные организацией средства пойдут на закупку вооружения, экипировки и автомобилей для российских военнослужащих. Уточняется, что «Народный фронт» работает в координации с властями, и уже 7 августа в Курскую область отправят более 50 комплектов средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Первоочередная задача „Народного фронта“ — обеспечить безопасность автомобилей скорой помощи средствами радиоэлектронной борьбы, защитить бригады медиков от дронов», — сообщил заместитель руководителя Исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов.
Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.
В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 24 человека пострадали, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава российского государства Владимир Путин призвал главы регионов оказать всю возможную помощь пострадавшей Курской области.
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