«Должны делать все»: Путин призвал регионы оказать помощь Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 2 335 0

Путин призвал главы регионов включиться в оказание помощи Курской области

«Должны делать все»: Путин призвал регионы оказать помощь Курской области

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент отправил в обстреливаемый регион группу высококвалифицированных врачей.

Президент России Владимир Путин призвал главы регионов оказать помощь пострадавшей от обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области.

В ходе заседания с правительством врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил Путину, что его регион готов оказать любую необходимую помощь Курской области.

«Надеюсь, что и другие ваши коллеги из регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все», — заявил глава российского государства.

Президент России также подчеркнул, что главы регионов способны сделать гораздо больше, чем простые россияне.

По поручению Владимира Путина в Курскую область отправилась группа высококвалифицированных специалистов, среди которых: анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды, фельдшеры скорой помощи, нейрохирург, детский хирург и торакальный хирург.

Президент поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который выразил готовность разместить в городе детей из Курской области, которым необходима медицинская реабилитация.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию России через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. По последним данным, 24 человека пострадали, шестеро из которых — несовершеннолетние. Как сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов, в Курской области пострадало и имущество граждан: повреждены дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал провокацией атаку киевского режима на Курскую область.

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