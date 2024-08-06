До 300 боевиков: в Минобороны РФ привели подробности атаки на Курскую область

Минобороны: границу РФ в Курской области атаковали до 300 боевиков ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand
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Российские силы продолжают отбивать вражеские атаки на границе региона.
В попытке прорвать российскую границу в Курской области участвовали до 300 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Сегодня с 08:00 утра противник после огневой подготовки силами до 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области», — уточнили в российском оборонном ведомстве.
По информации Минобороны, войска прикрытия государственной границы и ФСБ России продолжают отражать атаки противника в регионе. На помощь к ним выдвинулись резервы российской армии, сосредоточенные в Курской области.
При этом ВСУ уже потеряли 16 единиц боевой техники.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в результате массированной атаки со стороны киевского режима в регионе погибли два мирных жителя. Еще семь человек, включая троих детей, получили ранения. Также в Курской области повреждено имущество мирных граждан.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные не допустили прорыва боевиков ВСУ в Курскую область.
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