Некоторым потребовалась госпитализация.

В результате обстрела Курской области, который боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили 6 августа, пострадали 24 человека. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«Один из взрослых — в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России», — уточнил Кузнецов.

Всего ранения разной степени тяжести получили 24 человека, шестеро из которых несовершеннолетние. 13 пострадавшим потребовалась госпитализация.

Утром 6 августа 300 украинских боевиков, на вооружении которых было более 20 единиц боевой техники, попытались прорваться через курскую границу на территорию России. Прорыва государственной границы удалось избежать силами пограничных войск и ФСБ, на помощь к ним были направлены резервы российской армии, находящиеся в регионе. Около 19:00 по московскому времени стало известно, что ВСУ понесли поражение и отступили от границы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о последствиях обстрела со стороны киевского режима, которые остались в городе Суджа Курской области.