Угрожающее предсказание: Байден допустил начало гражданской войны в США

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Байден допустил начало гражданской войны в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

При этом американский лидер запутался, когда попытался описать условия, при которых она может начаться.

Джо Байден предсказал Америке гражданскую войну. В своем новом телеинтервью президент США заявил, что она может начаться уже в январе следующего года. То есть, как раз на инаугурации следующего президента. При этом Байден запутался, когда попытался описать условия, при которых она может начаться.

«Если победит Трамп, я в этом вовсе не уверен. В смысле, если Трамп проиграет. Мы не воспринимаем его всерьез, но ведь он говорит серьезно о том, что если проиграет, то наступит кровавая бойня и что выборы ему придется украсть. Но нельзя любить свою страну только, если выигрываешь», — обронил Байден.

Весьма агрессивную риторику избрали и новые кандидаты на основные посты в стране от демократов. Тим Уолц, который только сутки назад стал претендентом на должность вице-президента, заявил, что готов «перестрелять своих оппонентов». При этом он имел в виду не их убийство, а что будет просто более метким в своих действиях и решениях. Но на использованный им глагол уже обратили внимание сотни американцев. Это выражение они посчитали неуместным, особенно после того, что в Трампа действительно недавно стреляли, и даже ранили в ухо.

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