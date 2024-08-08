«Курск, мы с тобой»: в РФ проходят акции солидарности с пострадавшими от атак ВСУ

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В РФ проходят акции солидарности с пострадавшими в Курской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Неравнодушные люди несли к стихийным мемориалам цветы.

Вся страна в эти тяжелые дни вместе с жителями Курской области. Акции солидарности с пострадавшими в приграничных районах прошли в Краснодарском крае. Десятки людей вышли на площади Сочи и Краснодара, чтобы зажечь свечи. Из них составили надпись: «Курск, мы с тобой».

«Сегодня мы показываем солидарность с народом, с нашим русским, российским народом, который действительно испытывает боль, тяготу утраты, и мы вместе с ними готовы помогать, поддерживать», — рассказал Артур Бахченян.

Также неравнодушные люди несли к стихийным мемориалам цветы, а на билбордах городов появились слова в знак поддержки курян.

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