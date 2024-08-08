Путин: пострадавшие жители Курской области получат выплату в 10 тысяч рублей

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 1 987 0

По последним данным, 34 жителя региона находятся в больницах после обстрелов ВСУ.

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Российский лидер Владимир Путин заявил, что все пострадавшие жители Курской области получат единовременную выплату в десять тысяч рублей. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции с врио губернатора региона Алексеем Смирновым.

«С председателем правительства (Михаилом Мишустиным — Прим. ред.) разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по десять тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. И необходимые ресурсы будут направлены», — отметил глава российского государства.

Путин также подчеркнул, что сложившаяся в регионе ситуация требует от Смирнова не только практических знаний, но и мужества, собранности, а также способности находить подход к решению неординарных задач.

Курская область подверглась массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По последним данным, в результате атаки пострадали 34 человека, пятеро из которых несовершеннолетние.

Ранее 5-tv.ru передавал слова мэра Москвы Сергея Собянина. Он заявил, что в столичные больницы уже поступили пятеро пострадавших из Курской области.

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