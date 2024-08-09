Посинение кожи и вялость: какие арбузы опасны для сердца и мозга

И можно ли самостоятельно оказывать себе первую помощь или лучше сразу вызвать врача?

Арбузы с повышенным содержанием нитратов могут вызывать кислородное голодание, что негативно скажется на работе мозга и сердца. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзор по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) в своем Telegram-канале.

«Симптомы отравления включают: вялость, увеличение частоты сердечных сокращений, посинение кожи, рвоту и жидкий стул», — говорится в сообщении.

Подобные симптомы могут возникнуть при чрезмерном употреблении таких арбузов. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для взрослого человека суточная норма нитратов составляет не более пяти миллиграммов на один килограмм массы тела человека. Что касается детей, то для них приемлемая норма составляет 50 миллиграммов в сутки, а для грудничков — десять миллиграммов.

При отравлении нитратами нужно попытаться вывести их из организма самостоятельно. Например, вызвать рвоту и выпить как можно больше жидкости. Если случай совсем тяжелый, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru писал, почему опасно есть арбуз с косточками.