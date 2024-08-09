«Заметный дождь»: холодный фронт придет в Москву в выходные

Вильфанд: в выходные в Москве похолодает и пройдут дожди
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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Осадки будут продолжаться с 10 по 13 августа.
Днем на предстоящих выходных в Москве будет солнечная погода, однако уже после обеда начнутся дожди. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями».
По его словам, в субботу, 10 августа, днем температура воздуха достигнет отметки в 23-26 градусов тепла, погода будет солнечной, однако уже после обеда в столице польют дожди. Ночью столбик термометра может опуститься до 15 градусов.
«Погода начнет меняться, через Москву с запада на восток будет проходить холодный фронт. В конце дня в субботу уже прогнозируются заметные осадки, ночью будут идентифицироваться как заметный дождь», — отметил Вильфанд.
Дожди продолжатся и в воскресенье, а вот температура воздуха заметно понизится — до 18-21 градуса тепла.
В понедельник, 12 августа, в Москве будет совсем прохладно. Температура с трудом поднимется до 18-19 градусов, также продолжатся дожди, которые закончатся только ко вторнику.
Потеплеет в столице к четвергу, тогда температура должна достигнуть 23-25 градусов тепла.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вильфанд подробнее рассказал о погоде на следующей неделе.
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