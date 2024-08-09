В МЧС назвали размер матпомощи, полагающейся при ЧС федерального характера

МЧС: при ЧС федерального масштаба пострадавшим полагается финансовая помощь
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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О таком сегодня объявили в Курской области.
При чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По информации ведомства, каждая ситуация рассматривается отдельно и возмещается разным размером материальной поддержки:
- единовременная материальная помощь — 15 тысяч рублей;
- при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 тысяч рублей;
- при полной утрате — 150 тысяч рублей;
- выплаты родственникам погибших составляют 1,5 миллиона рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью — 600 тысяч рублей;
- в случаях легкого вреда здоровью — 300 тысяч рублей.
О введении ЧС федерального масштаба сообщили в находящейся под обстрелом Курской области. Так, с 6 августа регион подвергается массированным атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более 60 человек находятся в больницах, дома и имущество курян разрушены, а российские военнослужащие оттесняют украинских боевиков в приграничье.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы продолжают уничтожать ВСУ на курском направлении.
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