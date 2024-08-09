В МЧС назвали размер матпомощи, полагающейся при ЧС федерального характера

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 1 295 0

МЧС: при ЧС федерального масштаба пострадавшим полагается финансовая помощь

В МЧС назвали размер матпомощи, полагающейся при ЧС федерального характера

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Курская область

О таком сегодня объявили в Курской области.

При чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации ведомства, каждая ситуация рассматривается отдельно и возмещается разным размером материальной поддержки:

  • единовременная материальная помощь — 15 тысяч рублей;
  • при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 тысяч рублей;
  • при полной утрате — 150 тысяч рублей;
  • выплаты родственникам погибших составляют 1,5 миллиона рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью — 600 тысяч рублей;
  • в случаях легкого вреда здоровью — 300 тысяч рублей.

О введении ЧС федерального масштаба сообщили в находящейся под обстрелом Курской области. Так, с 6 августа регион подвергается массированным атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более 60 человек находятся в больницах, дома и имущество курян разрушены, а российские военнослужащие оттесняют украинских боевиков в приграничье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы продолжают уничтожать ВСУ на курском направлении.

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