«Мы своих не бросаем!» — SHAMAN поддержал жителей Курской области
SHAMAN пожертвовал миллион рублей для помощи жителям Курской области
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; Telegram / SHAMAN / shaman_channel; 5-tv.ru
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Заслуженный артист России отметил, как важно сегодня не пройти мимо беды соотечественников и помочь всем пострадавшим.
Популярный автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, пожертвовал миллион рублей «Российскому красному кресту». Движение оказывает помощь пострадавшим жителям Курской области после террористической атаки со стороны Украины. О своем поступке и необходимости поддержать соотечественников музыкант рассказал в своем официальном Telegram-канале.
«Курская область, родные! Мы своих не бросаем! Если радость на всех одна, на всех и беда — одна», — поделился мнением заслуженный артист России.
Он отметил, что сотни людей уже откликнулись и не смогли пройти мимо. Огромное количество человек помогают пострадавшим. Причем даже самая небольшая поддержка ценится сегодня на вес золота — кто-то сдает кровь, некоторые собирают и передают гуманитарную помощь, кто-то размещает у себя вынужденных беженцев. Сейчас они остались без крова, пищи и средств к существованию, подчеркнул музыкант.
Кроме того, SHAMAN указал реквизиты для перевода пожертвования, «чтобы каждый, кто хочет, смог присоединиться и поддержать курян не только словом, но и делом».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN не считает себя знаменитостью.
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