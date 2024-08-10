Как две капли воды: Галустян показал подросших дочерей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

Михаил Галустян показал подросших дочерей

Как две капли воды: Галустян показал подросших дочерей

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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После долгой разлуки артист смог воссоединиться с женой и детьми.

Артист Михаил Галустян умилил фанатов своей трогательной встречей с женой и детьми. Он воссоединился с семьей в Сочи и опубликовал в личном блоге совместные фотографии.

Михаил Галустян встретился с женой и детьмиМихаил Галустян встретился с женой и детьми. Фото: Instagram* / m_galustyan

«Я дома. Вдали от семьи остро чувствуется потребность в общении. Кажется, что дети вырастут без тебя, и ты все пропустишь. Как говорится, всех денег не заработаешь. Но если уж заработал, так потрать на семью», — признался Галустян.

На снимке он запечатлен вместе с женой Викторией и дочерьми — 13-летней Эстеллой и 12-летней Элиной.

Слова Галустяна растрогали фанатов, они поздравили его и отметили, как дети на него похожи.

«Мудрые слова настоящего мужчины»;

«Какие вы милые! Всех вам благ»,

«Все правильно! Молодец! Семья — самое важное в жизни», — ответили поклонники шоумена.

Галустян вернулся к родным спустя два месяца отсутствия. Его вынудила это сделать работа. Вместе с певицей Ольгой Бузовой он находился в Колумбии на съемках экстремального реалити-шоу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что знаменитый комик Михаил Галустян страдал от ожирения первой степени. 

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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