Как две капли воды: Галустян показал подросших дочерей
Михаил Галустян показал подросших дочерей
Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына
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После долгой разлуки артист смог воссоединиться с женой и детьми.
Артист Михаил Галустян умилил фанатов своей трогательной встречей с женой и детьми. Он воссоединился с семьей в Сочи и опубликовал в личном блоге совместные фотографии.
Михаил Галустян встретился с женой и детьми.
«Я дома. Вдали от семьи остро чувствуется потребность в общении. Кажется, что дети вырастут без тебя, и ты все пропустишь. Как говорится, всех денег не заработаешь. Но если уж заработал, так потрать на семью», — признался Галустян.
На снимке он запечатлен вместе с женой Викторией и дочерьми — 13-летней Эстеллой и 12-летней Элиной.
Слова Галустяна растрогали фанатов, они поздравили его и отметили, как дети на него похожи.
«Мудрые слова настоящего мужчины»;
«Какие вы милые! Всех вам благ»,
«Все правильно! Молодец! Семья — самое важное в жизни», — ответили поклонники шоумена.
Галустян вернулся к родным спустя два месяца отсутствия. Его вынудила это сделать работа. Вместе с певицей Ольгой Бузовой он находился в Колумбии на съемках экстремального реалити-шоу.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что знаменитый комик Михаил Галустян страдал от ожирения первой степени.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
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