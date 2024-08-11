13 человек пострадали в результате падения обломков ракеты ВСУ на дом в Курске

На месте работают бригады скорой помощи.

В результате падения обломков сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске есть пострадавшие. О раненых сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи», — уточнил глава региона.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам Курской области. Спустя несколько дней после этого власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области.

Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек пострадало в результате удара ВСУ по Шебекино. В городе также повреждены дома и автомобили, в некоторых районах нет электричества.