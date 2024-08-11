Федеральная пассажирская компания (ФПК) назначила дополнительные поезда в сообщении с Курском. Об этом сообщили представители пресс-службы организации в своем официальном Telegram-канале. В публикации уточняется, что билеты уже в продаже, цены на них фиксированы.

«Пассажиры могут воспользоваться дополнительными поездами между Курском и Москвой: № 220 Белгород — Москва, поезд проследует через Курск с отправлением из Курска с 11 августа в 4:04 и прибытием в Москву в 16:43, а также № 236 Курск — Москва отправлением из Курска с 11 по 14 августа в 20:20 и прибытием в Москву в 7:40 на следующий день», — сказано в посте.

О назначении двух дополнительных поездов, курсирующих между Москвой и Курском также сообщали в холдинге «РЖД» днем ранее. Кроме того, по маршруту будет направлен один скоростной электропоезд «Ласточка».

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам Курской области. Спустя несколько дней после этого власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области.

Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы.

Ранее, писал 5-tv.ru, 13 человек пострадали в результате падения обломков ракеты на дом в Курске.