В Белоруссии рассказали о натовских компонентах в уничтоженных украинских БПЛА

Сбитые беспилотники, следовавшие с территории Украины в Белоруссию, показали в эфире местного государственного телеканала. Профильные специалисты совместно с представителями МЧС, органов внутренних дел и вооруженных сил страны при изучении обломков дронов заключили, что часть компонентов произведена в странах НАТО. Об этом сообщается в материале информационного агентства БелТА.

«В ходе исследования обломков обнаружены электрический двигатель, электронные компоненты стран НАТО, активная многочастотная антенна американского производства, бельгийская навигационная система. Предположительно, сбитые беспилотники собирались совместно с натовскими инженерами», — сказано в публикации.

В связи с ситуацией на Украине и провокациями в Курской области России президент и главнокомандующий Вооруженными силами Белоруссии Александр Лукашенко распорядился усилить группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях. Воинские части сил специальных операций, сухопутных, радиотехнических и ракетных войск также наращивают силы и находятся в состоянии боевой готовности.

В МИД Белоруссии в свою очередь заявили, что украинские дроны на территории страны ведут к эскалации и расширению конфликта, а также пообещали сообщить о случившемся представителям профильных структур ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как писал 5-tv.ru, Александр Лукашенко пригрозил ответом на любую провокацию Киева.